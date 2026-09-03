Лавров назвал Индию и КНР ведущими партнерами России в ядерной энергетике

Индия и Китай являются ключевыми партнерами России, в том числе в ядерной энергетике. Об этом 3 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках лектория общества «Знание» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в Приморском крае.