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ИА Регнум

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Лавров назвал Индию и КНР ведущими партнерами России в ядерной энергетике

Лавров назвал Индию и КНР ведущими партнерами России в ядерной энергетике

Индия и Китай являются ключевыми партнерами России, в том числе в ядерной энергетике. Об этом 3 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках лектория общества «Знание» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в Приморском крае.

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