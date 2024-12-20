Пожар охватил склады на площади 15 тыс. кв.м после взрывов в Борисполе

Площадь пожара на складах в Борисполе распространился до 15 тысяч квадратных метров.Пожар, начавшийся после взрывов на складах в Бориспольском районе Киевской области, распространился на 15 тысяч квадратных метров, сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.