Рахмон: Таджикистан выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом

ТАСС/POOL/Алексей Майшев Душанбе выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
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