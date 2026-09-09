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Аргументы и Факты

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На Украине возмутились общением СБУ и ГУР на русском во время перестрелки

На Украине возмутились общением СБУ и ГУР на русском во время перестрелки

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская выясняет, почему сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны разговаривали на русском языке во время перестрелки в Киеве 2 сентября.

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