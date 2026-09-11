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Нефтедобывающей компании выставили счёт за ущерб почве: прокуратура Оренбуржья добилась взыскания 20 млн рублей

Нефтедобывающей компании выставили счёт за ущерб почве: прокуратура Оренбуржья добилась взыскания 20 млн рублей

Суд удовлетворил требование Оренбургской природоохранной прокуратуры о возмещении экологического ущерба: плодородный слой почвы был снят во время подготовки площадки для добычи нефтепродуктов.

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