Жозе Моуринью: «Невозможно высоко прессинговать все 90 минут. Это не подходит «Реалу», да и мало кто в мире так играет. Но и низким блоком мне не нравится играть – нужен баланс»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью порассуждал на тему командного прессинга. – Можно ли сказать, что высокий прессинг, который применяет команда, и отбор мяча на половине поля соперника – это визитная карточка того «Реала», который вы стремитесь построить? И как поддерживать такой стиль игры на протяжении всех 90 минут? – Это непросто объяснить, ведь мы застрянем здесь надолго, но при этом мне приходится говорить о вещах, которые не обязательно должны становиться достоянием общественности.