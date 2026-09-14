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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жозе Моуринью: «Невозможно высоко прессинговать все 90 минут. Это не подходит «Реалу», да и мало кто в мире так играет. Но и низким блоком мне не нравится играть – нужен баланс»

Главный тренер « Реала »  Жозе Моуринью порассуждал на тему командного прессинга. – Можно ли сказать, что высокий прессинг, который применяет команда, и отбор мяча на половине поля соперника – это визитная карточка того «Реала», который вы стремитесь построить? И как поддерживать такой стиль игры на протяжении всех 90 минут? – Это непросто объяснить, ведь мы застрянем здесь надолго, но при этом мне приходится говорить о вещах, которые не обязательно должны становиться достоянием общественности.

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