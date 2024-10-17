Товарооборот между Японией и Россией растет второй месяц подряд

Товарооборот между Японией и Российской Федерацией продолжает расти второй месяц подряд. По данным Министерства финансов Японии, в сентябре 2024 года он увеличился на 22,78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 98,6 млрд иен (примерно 659 млн долларов США).