Опубликовали фотографии проектов благоустройства улицы Октябрьской революции

Выбор концепции для обустройства пешеходной аллеи зависит от самих жителей Смоленска Фото проектов благоустройства пешеходной аллеи на улице Октябрьской революции в Смоленске обнародовала администрация города.
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