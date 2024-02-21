Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Опубликовали фотографии проектов благоустройства улицы Октябрьской революции

Опубликовали фотографии проектов благоустройства улицы Октябрьской революции

Выбор концепции для обустройства пешеходной аллеи зависит от самих жителей Смоленска Фото проектов благоустройства пешеходной аллеи на улице Октябрьской революции в Смоленске обнародовала администрация города.

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