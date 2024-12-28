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Русская весна

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Эстония планирует отключиться от энергосистемы России, сообщили СМИ

Эстония планирует отключиться от энергосистемы России, сообщили СМИ

Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заверил на фоне инцидента с кабелем Estlink2, что повреждение еще одного кабеля Estlink 1 между Эстонией и Финляндией не помешает стране отключиться от энергосистемы России в 2025 году, его слова приводит телерадиокомпания ERR.

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