Эстония планирует отключиться от энергосистемы России, сообщили СМИ

Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заверил на фоне инцидента с кабелем Estlink2, что повреждение еще одного кабеля Estlink 1 между Эстонией и Финляндией не помешает стране отключиться от энергосистемы России в 2025 году, его слова приводит телерадиокомпания ERR.