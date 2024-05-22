"Уже не знают, как убрать его". Отец генерала Попова об аресте сына. Еще - Сладков и Подоляка

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Комментарии
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EZ
Elena Zakharova
МОЛОДЕЦ МУЖИК!!! СМЕЛЫЙ, ДОСТОЙНЫЙ ГЕНЕРАЛ !!! И КРАСИВЫЙ !!  РЕСПЕКТ ЕМУ !! ❤️
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20 час.
АС
Александр Сысоев
Кто-то из военных бездарностей пытается свести с Поповым счеты.
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14 час.

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