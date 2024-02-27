Скончался Павел Жабицкий, актер из драмы «Клир»

В возрасте 45 лет из жизни людей навсегда ушел актер и режиссер Павел Жабицкий. Артист стал известен благодаря своим ролям в различных фильмах и сериалах, а также постановке драмы “Клир” в 2018 году, где он сыграл роль ксендза Жабы.