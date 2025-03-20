Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Малка» ликвидировала ДОТ боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

«Малка» ликвидировала ДОТ боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» успешно уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении специальной военной операции.

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