Популярные бытовые приборы из СССР, которые могли серьезно навредить человеку

Бытовые приборы СССР. Многие бытовые приборы в Советском Союзе были «побочными». Это означает, что выпускались они на оборонных предприятиях, которые в мирное время занимались производством промышленных товаров гражданского назначения.
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