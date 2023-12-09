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Популярные бытовые приборы из СССР, которые могли серьезно навредить человеку

Бытовые приборы СССР. Многие бытовые приборы в Советском Союзе были «побочными». Это означает, что выпускались они на оборонных предприятиях, которые в мирное время занимались производством промышленных товаров гражданского назначения.

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Комментарии
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ЛС
Лисицын Сергей
Ну добавьте сюда ещё печки, которые топились дровами (угарный газ), электроплитки с открытой спиралью,  стеариновые свечки, которые использовались для освещения, когда отключался свет из-за сбоев в работе электростанций и всё прочее, что взбредёт в голову автора всей этой дури.
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