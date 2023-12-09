Популярные бытовые приборы из СССР, которые могли серьезно навредить человеку

ЛС

Лисицын Сергей

Ну добавьте сюда ещё печки, которые топились дровами (угарный газ), электроплитки с открытой спиралью, стеариновые свечки, которые использовались для освещения, когда отключался свет из-за сбоев в работе электростанций и всё прочее, что взбредёт в голову автора всей этой дури.