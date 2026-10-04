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Алькарас после выхода в 1/2 финала в Токио: «Я довольно далек от уровня, на котором я хочу быть»

Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал турнира в Токио. Его соперник Денис Шаповалов снялся, уступая 6:7(3), 1:2.

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