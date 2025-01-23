«Ювентус» за 5 млн евро арендует Вейгу у «Челси» до конца сезона без опции выкупа

«Ювентус» согласовал с «Челси» аренду Ренату Вейги за 5 млн евро. Защитник будет выступать за туринский клуб до конца сезона, при этом у «старой синьоры» не будет опции выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.