Кандидат в президенты Белоруссии предложил сделать Ленина символом Союзного государства

Владимир Ленин должен оставаться символом Союза Белоруссии и России, а разговоры о его захоронении инспирированы из-за границы, заявил кандидат в президенты Белоруссии первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков.
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