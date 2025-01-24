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Политика как она есть

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Кандидат в президенты Белоруссии предложил сделать Ленина символом Союзного государства

Кандидат в президенты Белоруссии предложил сделать Ленина символом Союзного государства

Владимир Ленин должен оставаться символом Союза Белоруссии и России, а разговоры о его захоронении инспирированы из-за границы, заявил кандидат в президенты Белоруссии первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков.

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