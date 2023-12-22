В мире сообщили о возврате морской торговли в далекое прошлое

Bloomberg: торговые суда вернулись к путям XVIII века из-за атак в Красном море Из-за ракетных атак йеменских повстанцев-хуситов из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла» торговые суда стали возвращаться к путям XVIII века и обходить стороной маршрут через Красное море.