В мире сообщили о возврате морской торговли в далекое прошлое

Bloomberg: торговые суда вернулись к путям XVIII века из-за атак в Красном море Из-за ракетных атак йеменских повстанцев-хуситов из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла» торговые суда стали возвращаться к путям XVIII века и обходить стороной маршрут через Красное море.
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