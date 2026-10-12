Овечкин в НХЛ, Роналду в азиатской ЛЧ и Медведев на «Мастерсе»

Начинаем неделю со спорта: команда Лэмпарда против «Ньюкасла», «Торпедо» — «Металлург» и «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» в КХЛ! ✅ 🏒 00:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ — 3:5 НХЛ — регулярный чемпионат 12 октября 2026, понедельник.
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