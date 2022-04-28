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Питание во время посевной: профсоюзный мониторинг продолжается.

Питание во время посевной: профсоюзный мониторинг продолжается.

Профсоюзы Бобруйского района мониторят условия труда сельских тружеников во время посевной. Особое внимание уделяется организации питания, ведь она в период напряженной сельхозкампании не менее важна, чем другие аспекты бесперебойной работы.

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