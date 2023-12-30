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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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21 очко Алексея Шведа помогло «Шаньси» победить «Гирин»

Российский защитник набрал 21 очко (8 из 14 с игры, 1 из 4 с линии), сделал 5 подборов, 6 передач и 5 потерь за 25 минут на паркете.

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