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Поварёнок с лучшими рецептами

20 519 подписчиков

Квашеная сныть

Квашеная сныть

Сегодня хочу познакомить вас с заготовкой, которую готовили на Руси ещё наши прабабушки. Это не просто заготовка, а целая история: про бабушкины руки, про выживание, про бережливость и про то, как видеть ценность в самом простом.

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