Молдавско-индийский космический проект набирает обороты

Знаменитый международный научный "arXiv" Корнелльского университета (США) опубликовал первую работу в рамках молдавско-индийского проекта совместных космических исследований профессора, дипломата, бывшего посла Молдовы в Китае Виктора Боршевича и его индийского коллеги Гаутамы Манна.
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