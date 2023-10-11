Минздрав предложил лечить простуду по новому стандарту, а не по устаревшему

Ведомство предложило список необходимых лекарств Минздрав РФ предложил исключить из протокола антибиотики при лечении простудных заболеваний, но добавить больше антивирусных препаратов, пишет "Парламентская газета".
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