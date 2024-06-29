Путин согласился, что в России не хватает женщин в управлении

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что в РФ недостаточно женщин в управлении, но добавил, что путь некоторых стран в назначении только по гендерному принципу ошибочен.
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