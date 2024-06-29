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Путин согласился, что в России не хватает женщин в управлении

Путин согласился, что в России не хватает женщин в управлении

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что в РФ недостаточно женщин в управлении, но добавил, что путь некоторых стран в назначении только по гендерному принципу ошибочен.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Товарищ Путин, я бы поостерегся повального  вовлечения женщин в управление страной, они по фильмам на ТВ уже все заняты борьбой с преступностью.
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