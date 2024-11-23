Удар по базе США в Польше - главное, что сказал Путин: Между строк прочитал Пинчук

ФОТО: Коллаж Царьграда Речь Владимира Путина, в которой он рассказал про новейшую гиперзвуковую ракету ВС России, которая ранее ударила по Днепропетровску, разошлась на цитаты, притом не только в русском сегменте, но и на Украине, и на Западе.