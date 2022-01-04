Три человека пострадали в ночном ДТП в Волгоградской области

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, накануне около 23:10 автомобиль «Mitsubishi Outlander» под управлением 41-летнего водителя двигался по трассе Р-22 «Каспий» из Волгограда в направлении Москвы.