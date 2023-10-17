С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.фото: edu.gov.ru--> В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается разрешать осуждённым за умышленные тяжёлые и особо тяжёлые преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью.
Осуждённым за тяжкие преступления могут разрешить учить детей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Maranjyan
Совершенно верно. Есть армянская пословица: волку читают молитву, а он говорит: " быстрее читай, овцы уже подходят"
Ответить
2 н.
Tatyana Maranjyan
Безумие, аидимо, заразно
Ответить
2 н.
TM
Tatyana Maranjyan
Ну да, еще ждать десять лет...особенно если осужден за половую неприкосновенность, самое место в школе
Ответить
2 н.
Свежие комментарии