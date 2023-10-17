ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Какой визит? пряталась по закоулкам. Нефиг делать всякой Певзнер в России...Пугачёва покинула...
  • Алекс Архипов
    Топить надо, чтобы серьезно отнеслись. А увещеваниями ничего не добиться.Минобороны показа...
  • Алекс Архипов
    ЧФ оказался жутко уязвимым.Корабль повреждён...

Осуждённым за тяжкие преступления могут разрешить учить детей

Осуждённым за тяжкие преступления могут разрешить учить детей

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.фото: edu.gov.ru--> В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается разрешать осуждённым за умышленные тяжёлые и особо тяжёлые преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Maranjyan
Совершенно верно. Есть армянская пословица: волку читают молитву, а он говорит: &quot; быстрее читай, овцы уже подходят&quot;
Ответить
2 н.
Tatyana Maranjyan
Безумие, аидимо, заразно
Ответить
2 н.
TM
Tatyana Maranjyan
Ну да, еще ждать десять лет...особенно если осужден за половую неприкосновенность, самое место в школе
Ответить
2 н.

Картина дня

наверх