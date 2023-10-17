Осуждённым за тяжкие преступления могут разрешить учить детей

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.фото: edu.gov.ru--> В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается разрешать осуждённым за умышленные тяжёлые и особо тяжёлые преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью.