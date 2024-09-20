Массовая авария с автобусом и шестью машинами произошла в Петербурге: есть пострадавшие

Рассказываем, что известно о массовой аварии с шестью автобусами на дамбе в Кронштадте.На дамбе, которая ведет в Кронштадт в Петербурге вечером четверга, 19 сентября, произошло массовое ДТП, в котором пострадали три человека.
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