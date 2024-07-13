В Подмосковье пенсионер скончался после укуса осы

Пожилой мужчина скончался в садоводческом товариществе в Подмосковье после укуса осы. Фото: pixabay.com Как стало известно «LiveNews24», несчастный случай произошел в пятницу днем в деревне Александровка Истринского городского округа.
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