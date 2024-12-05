🇺🇦Укровоин заснял момент наезда на противопехотную мину типа ПФМ-1 ("Лепесток"), которые раскидали их же побратимы💥 #ВСУ #ЗСУ #Мина #ПФМ1 #СВО.
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🇺🇦Укровоин заснял момент наезда на противопехотную мину типа ПФМ-1 ("Лепесток"), которые раскидали их же побратимы💥 #ВСУ #ЗСУ #Мина #ПФМ1 #СВО.
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