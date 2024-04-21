Россияне тратят миллиарды рублей на Geely Monjaro и Li Auto L9

«Автостат Инфо» привел данные по обороту на рынке новых авто за март 2024 года. В прошлом месяце выручка с продаж легковых автомобилей составила 477 млрд рублей, из них 301,7 млрд рублей записали на свой счет производители «китайцев».
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