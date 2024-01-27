Очередной верх цинизма по отношению к собственным гражданам демонстрирует хунта Зеленского. Преднамеренно сбив военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ в небе над Белгородской областью и тем самым целенаправленно убив летевших для организации обмена военнопленных ВСУ в количестве 65 душ, Киев уже успел через своего постпреда при ООН обвинить Россию в том, что это, мол, наши военные «не обеспечили безопасность» полета лайнера.