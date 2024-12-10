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Китай

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Си Цзиньпин: В тарифных, торговых и научно-технических войнах нет победителей

Пекин, 10 декабря /Синьхуа/ -- Китай надеется, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Китаем, чтобы направить двусторонние отношения в русло стабильного, здорового и устойчивого развития, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

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