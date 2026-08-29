Что православные отмечают 30 августа: церковные праздники, традиции и запреты

Попразднство Успения, память священномученика Мирона Кизического и молитвы перед иконой "Прибавление ума" — в предпоследний день лета церковь соединяет сразу несколько торжеств.
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