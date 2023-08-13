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Джеймс Харден недоволен, что Дэрил Мори не предложил ему максимальное продление контракта (Воджнаровски)

«Филадельфия» прекратила переговоры по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена, однако MVP-2018 не намерен оставаться в команде, несмотря на желание организации сохранить баскетболиста.

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