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Бастрыкин взял на контроль дело женщины, избившей двухлетнего сына

Бастрыкин взял на контроль дело женщины, избившей двухлетнего сына

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константина Мирошниченко доложить о расследовании обстоятельств, при которых жительница Екатеринбурга нанесла тяжелые травмы своему ребенку, сообщили в центральном аппарате СКР.

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