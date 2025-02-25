Бастрыкин взял на контроль дело женщины, избившей двухлетнего сына

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константина Мирошниченко доложить о расследовании обстоятельств, при которых жительница Екатеринбурга нанесла тяжелые травмы своему ребенку, сообщили в центральном аппарате СКР.
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