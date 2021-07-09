Инвестиции на старость: кто такие «молодые пенсионеры» и как работает пассивный доход

В российских школах со следующего года начнут учить финансовой грамотности. Знания о том, как формируется стоимость товаров, как платить налоги и как правильно вести личный бюджет внедрят в программу уроков по математике, географии и обществознанию.
В российских школах со следующего года начнут учить финансовой грамотности. Знания о том, как формируется стоимость товаров, как платить налоги и как правильно вести личный бюджет внедрят в программу уроков по математике, географии и обществознанию.
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