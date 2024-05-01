Тихонов об участии в Олимпиаде-2024: «У нас все федерации кто в лес, кто по дрова. Надо принять на самом высоком уровне какое-то решение»

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение о поездке на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе остается за спортсменами: «Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем – это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили».