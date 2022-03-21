Новый брифинг Минобороны, главное: — Больше 62 тысяч жителей Мариуполя эвакуированы в Россию — Киев отказался от создания коридоров для выхода мирных жителей и националистов без оружия из Мариуполя — Националисты в Николаевской области расстреливают мужчин, не согласных записываться в их ряды — Националисты создают огневые точки и опорные пункты в медицинских учреждениях Одессы и Чернигова — В морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью остаются заблокированными 67 судов из 15 государств — Без участия киевских властей за сутки из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуированы 16 054 человека, из них 4 631 ребенок.