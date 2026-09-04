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Россиядә картлык буенча пенсиянең уртача күләме 29 мең сумнан артып китәргә мөмкин

Россиядә картлык буенча пенсиянең уртача күләме 29 мең сумнан артып китәргә мөмкин

Россиядә картлык буенча иминият пенсиясенең уртача күләме 2027 елда 29 мең сумнан артып китәргә мөмкин, дип хәбәр итте РИА Новостига РФ Хөкүмәте каршындагы Финанс университеты профессоры Александр Сафонов.

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