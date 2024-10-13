В России создадут персональные вакцины от рака при помощи ИИ

При разработке персональной вакцины для борьбы с онкологическими заболеваниями будет использоваться искусственный интеллект, сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.
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