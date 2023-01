Game Theory and the US Debt Crisis Showdown E-MINI S&P 500 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:ES1! JimHuangChicago E-Mini S&P ( CME_MINI:ES1! ), Euro FX ( CME:6E1! ), 10-Year Note ( CBOT:ZN1! ) True or False? • US Government has never defaulted on its debt obligations.