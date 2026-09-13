В Москве началась борьба с «бомбилами»

Серый рынок такси огромен: по оценкам, за полтора года его объем приблизился к 120 миллиардам рублей.
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