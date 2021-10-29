В Архангельске задержали подростка, который собирался сделать в городе «закладки» наркотиков

16-летнего архангелогородца подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков.По версии следствия, в октябре 2021 года подросток договорился с интернет-магазином, что будет распространять наркотические средства на территории Архангельска.
16-летнего архангелогородца подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков.По версии следствия, в октябре 2021 года подросток договорился с интернет-магазином, что будет распространять наркотические средства на территории Архангельска.
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