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США и Индия наращивают военные связи — South China Morning Post

США и Индия наращивают военные связи — South China Morning Post

Соединенные Штаты и Индия наращивают свои военные связи — от нового амбициозного плана сотрудничества в области обороны до совместного производства военной техники и потенциальных крупных сделок по поставкам вооружений для реактивных истребителей, пишет 12 июня газета South China Morning Post.

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