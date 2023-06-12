США и Индия наращивают военные связи — South China Morning Post

Соединенные Штаты и Индия наращивают свои военные связи — от нового амбициозного плана сотрудничества в области обороны до совместного производства военной техники и потенциальных крупных сделок по поставкам вооружений для реактивных истребителей, пишет 12 июня газета South China Morning Post.