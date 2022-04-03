В ЕЭК призвали передать приостановившие работу компании их сотрудникам

Globallookpress Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев выступил с призывом, чтобы компании, которые из-за санкций приостановили работу в России, передали в собственность их сотрудникам.
Globallookpress Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев выступил с призывом, чтобы компании, которые из-за санкций приостановили работу в России, передали в собственность их сотрудникам.
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