Марат Камболов проголосовал на выборах президента Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 18 сентября. /ТАСС/. И. о. президента Южной Осетии Марат Камболов проголосовал на досрочных выборах главы республики на избирательном участке № 20, который располагается в здании средней школы в поселке Дзау, передает корреспондент ТАСС.