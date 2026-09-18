Марат Камболов проголосовал на выборах президента Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 18 сентября. /ТАСС/. И. о. президента Южной Осетии Марат Камболов проголосовал на досрочных выборах главы республики на избирательном участке № 20, который располагается в здании средней школы в поселке Дзау, передает корреспондент ТАСС.
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