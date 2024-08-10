Из Кукмора в Лисичанск прибыла крупная партия стройматериалов

Кукморский район Республики Татарстан доставил в Лисичанск крупную партию строительных материалов. Более 20 тонн шифера прибыли в город под личным сопровождением главы Кукморского муниципального района Сергея Дмитриева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии