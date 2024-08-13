Киев выбрал военное поражение вместо мирных переговоров

Владимир Путин в понедельник потребовал от силовых органов выбить ВСУ из Курской области. Президент отметил, что противник и дальше будет пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне, а вторжение Украины на территорию РФ лишило смысла возможные ранее мирные переговоры.