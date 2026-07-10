Политика как он...
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Политика как она есть

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Священник нашел в Библии отсылки к НЛО

Священник нашел в Библии отсылки к НЛО

Отец Ли Тейлор, возглавляющий три церкви в Северном Уэльсе, уверен, что в Библии содержатся отсылки к возможности существования внеземного разума, при этом вряд ли внеземные цивилизации станут «вызовом вере».

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